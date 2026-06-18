85 Menschen bei Dachbrand in Brigittenau evakuiert

Ein Dachbrand in Wien-Brigittenau hat in der Nacht auf Donnerstag einen Großeinsatz der Berufsfeuerwehr ausgelöst. Aufgrund der hohen Brandintensität und der umfangreichen Evakuierung der Bewohnerinnen und Bewohner wurde Alarmstufe 3 ausgerufen. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. 85 Menschen, darunter auch zahlreiche Kinder, wurden aus dem Gebäude, das aktuell saniert wird, evakuiert und in einer nahegelegenen Rettungsstation betreut, berichtete die Berufsfeuerwehr.

Dachboden in Vollbrand Gegen 2.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Denisgasse gerufen, da stand der Dachboden bereits in Vollbrand. Das Feuer dürfte im unbewohnten Dachgeschoss des derzeit generalsanierten Wohngebäudes bereits länger gebrannt haben. Aufgrund der hohen Brandintensität wurde entschieden, alle Bewohner vorsorglich in Sicherheit zu bringen. Zur Bekämpfung der Flammen kamen mehrere Wasserwerfer über Drehleitern sowie eine Teleskopmastbühne zum Einsatz. Weitere Löschleitungen wurden über die Stiegenhäuser und ein Baugerüst in den Dachbereich geführt.