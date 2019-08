Wien: Feuerwehr rettete entlaufenen Hund von Hausdach

Ein verschreckter Hund auf einem Dach in Wien-Neubau löste am Mittwochabend einen Feuerwehreinsatz aus. Gegen 18.15 Uhr und kurz nach einem starken Regenguss wurde das Tier auf einem Hausdach in der Hermanngasse entdeckt.

Die alarmierten Einsatzkräfte rückten mit zwei Autos samt Drehleiter an, um den Vierbeiner zu retten. Augenzeuge Christoph Schuster berichtete auf Twitter von einer schwierigen Aufgabe: Das Tier sei aufgeregt gewesen und das Dach nass.