Wien: Fernbusterminal kommt – in kleinerer Version

Manche mögen ihn schon totgesagt haben, zumindest zwischenzeitlich. Denn um den neuen Fernbusterminal sah es in den vergangenen Jahren nicht immer rosig aus. Jetzt aber sind die Pläne in Stein gemeißelt, das Vorhaben fixiert. Zum Beweis wurde am Dienstagvormittag am Areal in der Leopoldstadt der Spaten in die Erde gesteckt.

Bis 2029 sollen die Bauarbeiten hier, zwischen Stadioncenter und Handelskai, dauern. Danach soll ein nagelneuer Fernbusterminal zur Verfügung stehen – und zwar rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Ein zentraler Standort „Wir wollen, neben dem Flughafen und dem Hauptbahnhof nun das dritte große Mobilitätszentrum Wiens aus der Taufe heben“, sagt Wirtschafts- und Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ). Über die Parteigrenzen hinweg sei man sich einig gewesen, dass es den neuen Busbahnhof brauche. „Die Orte, an denen die Fernbusse bis jetzt zu Hause waren, lassen doch zu wünschen übrig“, sagt Novak. Bisher waren mehrere Busbahnhöfe über Wien verstreut, künftig wird es einen zentralen Standort in der Leopoldstadt geben. 30 überdachte Haltstellen, Wartezonen mit kostenfreiem WLAN, Gastronomie- und Shopangebote werden hier zur Verfügung stehen. Ergänzen sollen das Angebot barrierefreie Sanitäreinrichtungen, Schließfächer, ein Wickel- und Stillraum sowie Ruheräume für Buslenker, heißt es vonseiten der Stadt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ZOOMVP, Burtscher Durig ZT GmbH So soll der Terminal in Zukunft aussehen. Nur das Hochhaus wird (vorerst) fehlen.

Im zweigeschoßigen Betriebsgebäude entlang des Handelskai wird es außerdem Räumlichkeiten geben, in denen sowohl Polizei als auch andere Behörden unterkommen werden. Fix ist nun zudem der Betrieb eines Hotels auf dem Areal: Die Odyssey Hotel Group wird unter der Marke Radisson RED ein Hotel mit 220 Zimmern betreiben. Ein großer Teil fehlt Nur ein – nicht ganz unbeträchtlicher Teil – des Projekts wird (vorerst) nicht umgesetzt. Das Hochhaus. Aufgrund der „schwierigen Marktsituation“ werde das Gebäude im Süden des Projektareals im ersten Schritt der Projektumsetzung nicht in Angriff genommen. „Eine spätere Realisierung ist weiterhin möglich und geplant“, sagt Novak. Einen Zeitplan dafür gibt es allerdings nicht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anna Perazzolo Das Areal wird in den nächsten Jahren eine Baustelle sein.