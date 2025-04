Überfall statt Date: Jugendbande prügelte auf Mann in Wien ein

Das Hassverbrechen ereignete sich bereits am 22. Februar am Holeyplatz in Wien-Favoriten : Ein 49-Jähriger hatte dort über eine Dating-App ein Treffen mit einem jungen Mann gegen 20.45 Uhr vereinbart.

Nach der Attacke ging der Mann nach Hause, löschte sein Profil und legte sich ein neues an. Dabei gelang es ihm, einen Screenshot seines „Dates“ zu machen. Damit ging er zur Polizei und erstattete Anzeige. Sachdienliche Hinweise - auch anonym - werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01/31310/DW 57800 erbeten.

Der Fall erinnert an die Serie von Hass-Kriminalität, die von den steirischen Polizeibehörden aufgedeckt wurde. Die Wiener Ermittler nahmen deshalb auch Kontakt mit den Kollegen in der Steiermark auf. Der Fall in der Bundeshauptstadt dürfte aber nicht in Zusammenhang mit den anderen Fällen stehen.