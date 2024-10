Wegen Wohnungsrenovierung: Mann bedroht Nachbarn mit Waffe

Nachbarn - entweder man liebt sie, oder man hasst sie. Ein 56-jähriger Mann in Wien- Favoriten würde wahrscheinlich Letzteres behaupten - zumindest was den Samstagabend angeht.

Sein 40-jähriger Nachbar steckte am Wochenende mitten in Renovierungsarbeiten. Davon soll der 56-Jährige allerdings alles andere als erfreut gewesen sein: Er fühlte sich durch die Arbeiten gestört.

Um seinen Unmut auszudrücken, soll er im Stiegenhaus des Mehrparteienhauses den renovierenden Nachbarn mit einer Schusswaffe bedroht haben. Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten und der Sondereinheit WEGA rückten an: Sie trafen den Mann in seiner Wohnung an, woraufhin er vorläufig festgenommen wurde.

Waffenverbot bestand

Bei der Waffe handelte es sich um eine Schreckschusspistole. Sie wurde von den Beamten sichergestellt. Gegen den 56-Jährigen bestand außerdem bereits ein behördliches Waffenverbot.

Der Beschuldigte wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.