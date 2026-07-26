26-Jähriger wollte Streit schlichten und wurde niedergestochen

In der Buchengasse in Wien-Favoriten ist am Samstagnachmittag ein 26-Jähriger niedergestochen worden. Wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte, soll dem ein Streit mehrerer Männer vorangegangen sein.

Der 26-Jährige erlitt eine Verletzung am Bein. Lebensgefahr bestand keine, versicherte eine Polizeisprecherin. Der Mann sei durch einen Rettungsdienst erstversorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht worden.

Erst Rangelei, dann Stich

Laut Zeugenaussagen soll es zwischen einigen Männern auf der Straße zu einer Rangelei gekommen sein. Der 26-Jährige wollte den Streit schlichten. Darauf soll einer der Männer ein Messer gezogen und das Opfer verletzt haben. Danach flüchtete der Tatverdächtige. Umgehend wurde eine Sofortfahndung nach dem Flüchtenden eingeleitet. Diese verlief jedoch negativ. Die Ermittlungen sind im Gange, sie laufen in Richtung absichtlicher schwerer Körperverletzung.