Mann in Wien-Favoriten von mehreren Personen brutal ausgeraubt

Ein 28-Jähriger ist am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr am Keplerplatz in Wien-Favoriten von fünf Personen zusammengeschlagen und ausgeraubt worden. Dabei entriss einer der fünf Verdächtigen dem Opfer sein Mobiltelefon.

Anschließend ließen die vier Männer und die Frau von ihm ab und flüchteten. Wie die Landespolizeidirektion berichtete, seien wenig später drei Verdächtige angehalten worden. „Die Ermittlungen zur Ausforschung der weiteren Verdächtigen sind im Gang“, erklärte eine Sprecherin.