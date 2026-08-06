Mann in Wien-Favoriten von mehreren Personen brutal ausgeraubt
Ein 28-Jähriger ist am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr am Keplerplatz in Wien-Favoriten von fünf Personen zusammengeschlagen und ausgeraubt worden. Dabei entriss einer der fünf Verdächtigen dem Opfer sein Mobiltelefon.
Anschließend ließen die vier Männer und die Frau von ihm ab und flüchteten. Wie die Landespolizeidirektion berichtete, seien wenig später drei Verdächtige angehalten worden. „Die Ermittlungen zur Ausforschung der weiteren Verdächtigen sind im Gang“, erklärte eine Sprecherin.
Bei den angehaltenen Verdächtigen handelt es sich um eine 17-jährige Rumänin sowie zwei Algerier im Alter von 22 und 23 Jahren. Sie wurden gegen 19.15 Uhr vorläufig festgenommen. Das gestohlene Handy wurde ebenfalls sichergestellt. Der 28-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen im Bereich der Knie und des Gesichts.
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