Festnahme nach häuslicher Gewalt: 25-Jähriger schlug Partnerin
Ein 25-Jähriger ist am Mittwoch vorläufig festgenommen worden, da er seine 30-jährige Frau bei einem Streit in der gemeinsamen Wohnung in Wien-Favoriten geschlagen haben soll. Das berichtete die Polizei am Donnerstag.
Dabei erlitt das Opfer eine Rissquetschwunde im Kopfbereich, Schwellungen im Gesicht und Abschürfungen am Arm, sagte eine Polizeisprecherin der APA. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.
Jahrelange Gewalt
Der Mann befand sich mit deren minderjährigem Kind in der gemeinsamen Wohnung in Wien-Favoriten, die Frau war zu einer Nachbarin geflüchtet. Sie gab an, dass der Kroate ihr gegenüber bereits in der Vergangenheit, über mehrere Jahre hinweg, immer wieder Gewalt ausgeübt haben soll.
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei folgenden Adressen:
- Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555
- Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at
- Frauenhaus-Notruf: unter 057722
- Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217
- Polizei-Notruf: 133
Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Auf der Webseite finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
Betretungs- und Annäherungsverbot
Er wurde wegen fortgesetzter Gewaltausübung, Nötigung und Körperverletzung angezeigt, so die Polizeisprecherin. Zudem wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen den 25-Jährigen ausgesprochen. Er wurde vorläufig festgenommen und dann über Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.
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