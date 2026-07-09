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Wien

Festnahme nach häuslicher Gewalt: 25-Jähriger schlug Partnerin

Der Mann soll in der Vergangenheit bereits mehrmals gewalttätig gegenüber seiner Frau gewesen sein. Betretungs- und Annäherungsverbot wurden ausgesprochen.
09.07.2026, 12:39

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Polizist mit Schriftzug Polizei auf Uniform.

Ein 25-Jähriger ist am Mittwoch vorläufig festgenommen worden, da er seine 30-jährige Frau bei einem Streit in der gemeinsamen Wohnung in Wien-Favoriten geschlagen haben soll. Das berichtete die Polizei am Donnerstag.

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Dabei erlitt das Opfer eine Rissquetschwunde im Kopfbereich, Schwellungen im Gesicht und Abschürfungen am Arm, sagte eine Polizeisprecherin der APA. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Jahrelange Gewalt

Der Mann befand sich mit deren minderjährigem Kind in der gemeinsamen Wohnung in Wien-Favoriten, die Frau war zu einer Nachbarin geflüchtet. Sie gab an, dass der Kroate ihr gegenüber bereits in der Vergangenheit, über mehrere Jahre hinweg, immer wieder Gewalt ausgeübt haben soll.

Betretungs- und Annäherungsverbot

Er wurde wegen fortgesetzter Gewaltausübung, Nötigung und Körperverletzung angezeigt, so die Polizeisprecherin. Zudem wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen den 25-Jährigen ausgesprochen. Er wurde vorläufig festgenommen und dann über Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.

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Agenturen, safran  | 

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