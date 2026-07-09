Serieneinbrecher in Wien-Favoriten gefasst: 70 Einbrüche vermutet

Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Wiener Polizei am Mittwochnachmittag einen mutmaßlichen Serieneinbrecher festgenommen. Ein 64-jähriger Bulgare wurde am Mittwochnachmittag in Wien-Favoriten vorläufig festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, seit Februar 2025 in Wien rund 70 Einbruchsdiebstähle in Wohnungen begangen zu haben.

Die Festnahme gelang nach umfangreichen Ermittlungen durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, sowie die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS). Durch gezielte Observation konnten die Kriminalbeamten die Aufenthaltsadresse des Tatverdächtigen ausfindig machen. Bei seiner Festnahme wurden bei dem 64-Jährigen Tatwerkzeug sowie Diebesgut sichergestellt.

Bulgare verweigerte die Aussage

Im Zuge einer von der Staatsanwaltschaft Wien angeordneten Hausdurchsuchung in der Wohnung des Mannes wurden weitere Gegenstände sichergestellt, die als Einbruchwerkzeug dienten. Der Tatverdächtige verweigerte die Aussage zu den Tatvorwürfen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er anschließend in eine Justizanstalt eingeliefert.