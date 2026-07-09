Einbrecher berührt schlafende Frau in Wiener Wohnhaus

Ein Unbekannter soll in ein Haus in Wien-Floridsdorf eingebrochen sein und eine schlafende Frau am Oberkörper berührt haben. Ein Sprecher der Polizei bestätigte der APA am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der Kronenzeitung. Die 26-jährige Hausbewohnerin schreckte bei dem Vorfall in der Nacht auf den 24. Juni in der Arbeiterstrandbadstraße durch die Berührung auf, der Täter flüchtete. Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls laufen.