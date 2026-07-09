Einbrecher berührt schlafende Frau in Wiener Wohnhaus
Zusammenfassung
- In Wien-Floridsdorf soll ein Unbekannter in ein Haus eingebrochen sein und eine schlafende 26-Jährige am Oberkörper berührt haben.
- Die Frau erwachte in der Nacht auf den 24. Juni durch die Berührung, woraufhin der Täter flüchtete.
- Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchsdiebstahls gegen einen unbekannten Täter, die Fahndung blieb bislang erfolglos.
Ein Unbekannter soll in ein Haus in Wien-Floridsdorf eingebrochen sein und eine schlafende Frau am Oberkörper berührt haben. Ein Sprecher der Polizei bestätigte der APA am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der Kronenzeitung. Die 26-jährige Hausbewohnerin schreckte bei dem Vorfall in der Nacht auf den 24. Juni in der Arbeiterstrandbadstraße durch die Berührung auf, der Täter flüchtete. Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls laufen.
Eine detaillierte Personenbeschreibung liege nicht vor, hieß es von der Polizei, ermittelt wird gegen einen unbekannten Täter. Laut dem Bericht der Kronenzeitung wurde mit einem Helikopter nach dem Verdächtigen gefahndet. Sofortfahndungsmaßnahmen blieben aber ohne Erfolg. Gestohlen haben dürfte der Unbekannte nichts.
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