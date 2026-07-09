Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Nächtlicher Schock

Einbrecher berührt schlafende Frau in Wiener Wohnhaus

Der Eindringling flüchtete, nachdem die Hausbewohnerin aufgewacht war. Die Ermittlungen dauern an.
09.07.2026, 11:02

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Polizist in Uniform geht an einem silbernen Polizeiauto mit blauen und roten Streifen vorbei.

Zusammenfassung

  • In Wien-Floridsdorf soll ein Unbekannter in ein Haus eingebrochen sein und eine schlafende 26-Jährige am Oberkörper berührt haben.
  • Die Frau erwachte in der Nacht auf den 24. Juni durch die Berührung, woraufhin der Täter flüchtete.
  • Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchsdiebstahls gegen einen unbekannten Täter, die Fahndung blieb bislang erfolglos.

Ein Unbekannter soll in ein Haus in Wien-Floridsdorf eingebrochen sein und eine schlafende Frau am Oberkörper berührt haben. Ein Sprecher der Polizei bestätigte der APA am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der Kronenzeitung. Die 26-jährige Hausbewohnerin schreckte bei dem Vorfall in der Nacht auf den 24. Juni in der Arbeiterstrandbadstraße durch die Berührung auf, der Täter flüchtete. Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls laufen.

Vom „Abschaum“ zur „Liebe“: Trumps erstaunlicher NATO-Auftritt

Eine detaillierte Personenbeschreibung liege nicht vor, hieß es von der Polizei, ermittelt wird gegen einen unbekannten Täter. Laut dem Bericht der Kronenzeitung wurde mit einem Helikopter nach dem Verdächtigen gefahndet. Sofortfahndungsmaßnahmen blieben aber ohne Erfolg. Gestohlen haben dürfte der Unbekannte nichts.

Wien Floridsdorf
Agenturen, bqu  | 

Kommentare