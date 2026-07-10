Messerstiche in Favoriten: 12-Jähriger verletzte Kontrahenten lebensgefährlich

Am Donnerstag kam es in Wien-Favoriten zu einer blutigen Auseinandersetzung im Wielandpark. Gegen 19.20 Uhr soll sich laut Polizei zwischen mehreren Jugendlichen eine Prügelei abgespielt haben. Einer der Verdächtigen ist erst 12 Jahre alt. Er soll einen 15-Jährigen mit einem Klappmesser lebensgefährlich verletzt haben. Er befindet sich mittlerweile in stabilem Zustand.

Am Einsatzort fanden die alarmierten Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten und der Bereitschaftseinheit insgesamt drei Jugendliche mit Stich- und Schnittwunden vor. Der 15-Jährige, der lebensgefährliche Verletzungen im Brustbereich erlitten hatte, wurde nach notfallmedizinischer Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht. Die beiden 14- und 16-jährigen Opfer wurden nach Erstversorgung ebenfalls in ein Spital gebracht. WEGA nahm Verdächtigen fest Ersten Erhebungen zufolge handelt es sich bei dem Täter um einen 12-jährigen syrischen Staatsangehörigen, der vor Eintreffen der Einsatzkräfte die Flucht ergriffen hatte. Im Zuge der eingeleiteten Sofortfahndungsmaßnahmen konnten Beamte der Sondereinheit WEGA den Tatverdächtigen in der Laaer-Berg-Straße anhalten.