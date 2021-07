Wien: Fahrgäste in U-Bahn-Station attackiert

Eine äußerst aggressive Frau verletzte am Sonntag mehrere Menschen in der U-Bahn-Station am Wiener Stephansplatz, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Gegen 11.30 Uhr verständigte eine Angestellte der Wiener Verkehrsbetriebe die Polizei, nachdem die Frau zu randalieren begonnen hatte. Sie beschimpfte Fahrgäste, würgte eine 23-Jährige und stieß diese zu Boden. Die 37-Jährige verletzte nach ihrer Festnahme auch zwei Polizisten. Gegen sie wird daher wegen schwerer Körperverletzung ermittelt.

Die 46-jährige Angestellte der Verkehrsbetriebe hielt die Tobende mit Hilfe einiger Fahrgäste bis zum Eintreffen der Beamten fest, Prellungen waren die Folge. Als die 37-Jährige sich nicht beruhigte und weiterhin Passagiere zu attackieren versuchte, wurde sie schließlich festgenommen. Auf dem Weg in die Polizeiinspektion versetzte die Randaliererin den beiden jungen Polizisten dann noch mehrere Fußtritte und verletzte sie. Sie erlitten dabei Abschürfungen und Prellungen.