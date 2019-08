Wien: Fahndung nach Einbruch in Firmengebäude

Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht, einen Einbruch in ein Firmengebäude begangen und aus den Büroräumlichkeiten größere Bargeldbeträge sowie zwei Tablets und einen Camcorder gestohlen zu haben.

Die Tat ereignete sich an einem Vormittag Ende Mai in der Schweglerstraße in Wien-Rudolfsheim. Der Verdächtige wurde dabei von einer Überwachungskamera gefilmt.