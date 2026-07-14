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Hinweise erbeten

Abgängige 14-Jährige in Wien wieder zuhause

Die Polizei ersuchte die Bevölkerung um Mithilfe. Das Mädchen ist wieder aufgetaucht.
14.07.2026, 18:20

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Zwei Polizisten in Warnwesten stehen vor einem Polizeiauto mit blau-roter Motorhaube und dem Schriftzug „Polizei“.

Eine 14-Jährige ist am späten Dienstagabend wieder wohlbehalten zurück in die elterliche Wohnung in Wien-Hernals gekehrt, nachdem ihre Eltern sie zuvor bei der Polizei als abgängig gemeldet hatten. Aufgrund einer Erkrankung sei das Mädchen dringend auf die regelmäßige Einnahme ihrer Medikamente angewiesen, hieß es in einer Aussendung der Polizei. Diese hatte die 14-Jährige nicht dabei. Die Polizei zog die Öffentlichkeitsfahndung demnach Mittwochfrüh wieder zurück.

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Wien
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