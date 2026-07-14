14-Jährige in Wien verschwunden: Mädchen auf Medikamente angewiesen

Seit Dienstagvormittag wird die 14-jährige Eleonora in Wien vermisst. Das Mädchen verließ laut Polizei am heutigen Tag gegen 9.00 Uhr unerlaubt die elterliche Wohnung im 17. Bezirk und ist seither für ihre Familie nicht erreichbar. Ihr aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt.

Besondere Dringlichkeit ist geboten, da Eleonora aufgrund einer Erkrankung regelmäßig Medikamente einnehmen muss. Diese habe sie jedoch nicht bei sich. Nach der Vermisstenmeldung durch die Erziehungsberechtigten leitete die Polizei umgehend umfangreiche Such- und Fahndungsmaßnahmen ein. Nun ersuchen die Behörden auch die Bevölkerung um Unterstützung. Personsbeschreibung

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © LPD Wien Die 14-Jährige wird seit Dienstagmorgen vermisst.