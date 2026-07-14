Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Hinweise erbeten

14-Jährige in Wien verschwunden: Mädchen auf Medikamente angewiesen

Die Polizei ersucht die Bevölkerung um Mithilfe. Das Mädchen ist auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen.
14.07.2026, 18:20

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zwei Polizisten in Warnwesten stehen vor einem Polizeiauto mit blau-roter Motorhaube und dem Schriftzug „Polizei“.

Seit Dienstagvormittag wird die 14-jährige Eleonora in Wien vermisst. Das Mädchen verließ laut Polizei am heutigen Tag gegen 9.00 Uhr unerlaubt die elterliche Wohnung im 17. Bezirk und ist seither für ihre Familie nicht erreichbar. Ihr aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt.

Aggressiver Patient attackiert Polizei und wurde festgenommen

Besondere Dringlichkeit ist geboten, da Eleonora aufgrund einer Erkrankung regelmäßig Medikamente einnehmen muss. Diese habe sie jedoch nicht bei sich. Nach der Vermisstenmeldung durch die Erziehungsberechtigten leitete die Polizei umgehend umfangreiche Such- und Fahndungsmaßnahmen ein. Nun ersuchen die Behörden auch die Bevölkerung um Unterstützung.

Personsbeschreibung

Lachendes Mädchen mit langen dunklen Haaren.

Die 14-Jährige wird seit Dienstagmorgen vermisst.

  • 14 Jahre alt
  • etwa 170 Zentimeter groß
  • rund 55 Kilogramm schwer
  • braune Augen
  • lange braune Haare

Die Polizei bittet Personen, die Eleonora gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, sich unter der Telefonnummer 01-31310-24351 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.

Wien
kurier.at  | 

Kommentare