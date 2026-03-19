Showdown im Erbschaftsstreit um Wohnrecht in Richard Lugners Villa

Die Villa des verstorbenen Baumeisters Richard Lugner ist bekannt. Zu gerne ließ er sich bei Homestorys mit dem fantastischen Blick von Döbling über die Weingärten runter nach Wien fotografieren.

In einer dieser Homestorys erzählte er, dass er das Haus selbst geplant und später vom damaligen Eigentümer Karl Wlaschek gekauft hat. "Da steckt schon viel Ideenreichtum von mir drinnen", wird er im Standard zitiert. Es ist also tatsächlich ein sehr persönlicher Teil des umtriebigen Baumeisters, um den am Freitag am Schmerlingplatz gekämpft wird. Lebenslanges Wohnrecht - oder nicht? Denn Simone Lugner, Witwe des im August 2024 verstorbenen Richard Lugner, kämpft um das lebenslange Wohnrecht in dem Anwesen, das habe sie, wie sie versichert.

Die "Lugner und Söhne Privatstiftung" sieht das allerdings etwas anders und wirft Simone Lugner vor, dass sie ihren Mann nicht genug gepflegt habe. Damit hätte sie ihr Recht auf ein Leben in der Villa verwirkt. Diesen Rauswurf will sie nun verhindern. Konkret will die Witwe mithilfe ihres Anwalts Florian Höllwarth die Räumungsklage abweisen, die von diesem Teil der Familie gegen sie eingebracht wurde. Simone und Jacqueline: Treffen vor Gericht Deshalb wird Simone Lugner am Freitag auch dazu befragt werden, ebenso wie Richard Lugners Tochter Jacqueline, die mit dem Wiener FPÖ-Politiker Leo Lugner(früher Kohlbauer) verheiratet ist. Gehört werden sollen auch weitere Zeugen, wie Höllwarth gegenüber dem KURIER bestätigt. Worüber die Richterin am Freitag ebenso entscheiden muss: Höllwarth und Simone Lugner (44) haben einen Antrag gestellt, dass das lebenslange Wohnrecht auch im Grundbuch eingetragen wird. Mit einer Urteilsverkündung rechnet Höllwarth am Freitag nicht, aber er könne sich vorstellen, dass die Verhandlung "geschlossen" wird.

Sprich: Die Richterin hätte alle Informationen eingeholt, um nach Abschluss der Verhandlung ihr Urteil zu fällen. Dieses wird dann allerdings erst Wochen später schriftlich ausgefertigt. In der Zwischenzeit kann Simone Lugner den Blick über Wien in Richard Lugners Haus genießen. "Simone lebt dort und sie wird dort bleiben, bis sie stirbt", gibt sich Höllwarth siegessicher, ohne einem Gerichtsentscheid vorgreifen zu wollen. Zukunftspläne mit der Villa Und er verrät auch Zukunftspläne: "Frau Lugner möchte sicher einmal Kinder bekommen." Diese sollten in der Villa in Döbling aufwachsen, spricht Höllwarth Simone Lugner wohl aus der Seele. Offen bleibt, ob sich Richard Lugner ob des Streits um sein Erbe schon im Grabe umdreht. Oder erst wegen der Entscheidung des Gerichts und seiner Folgen.