Wien Energie: Gemeinderatsdebatte für Schutzschirm nicht öffentlich

In Wien wird morgen, Donnerstag, im Gemeinderat jener Schutzschirm beschlossen, mit dem die Wien Energie künftig vor Ungemach an den Energiebörsen bewahrt werden soll. Debatte und Abstimmung finden am Ende der regulären Tagesordnung im Rahmen einer sogenannten nicht öffentlichen Sitzung statt. Besucher oder Medienvertreter dürfen daran nicht teilnehmen. Die FPÖ kritisiert diesen Schritt.

Argumentiert wird mit dem Firmen- und Bankengeheimnis, wie die FPÖ der APA am Mittwoch mitteilte. Allerdings orten die Freiheitlichen auch Widersprüche. Denn in der Fragestunde dürfe eine SPÖ-Abgeordnete den zuständigen Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) sehr wohl zu diesem Thema befragen, beklagt man. Die Vertraulichkeit sei hier scheinbar obsolet.