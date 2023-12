Wien: Nach Bombendrohungen fasste Polizei Verdächtigen

Durch akribische Ermittlungen gelang es dem Landeskriminalamt den Mann zu fassen, der im Verdacht steht, von 1. bis 7. Dezember Drohungen gegen mehrere Einrichtungen ausgesprochen zu haben. Konkret geht es um zwei Wiener Lokale, eine Obdachlosenunterkunft und eine Privatperson.

Die Polizei startete eine interne Fahndung mittels Lichtbild des Verdächtigen. Am vergangenen Sonntag konnte der 49-jährige Österreicher in Margareten festgenommen werden, da Beamte ihn wiedererkannt hatten. Wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung wurde der Mann vorläufig festgenommen. Bei der Einvernahme zeigte sich der Verdächtige nicht geständig. Er wurde in eine Justizanstalt eingeliefert.