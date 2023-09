36-Jährige drohte einjähriges Kind aus Fenster zu werfen

Laut der Polizei wurde die Verdächtige bereits in der Vergangenheit gegen die insgesamt drei Kinder im Alter von einem, zwei und zwölf Jahren sowie die 59-Jährige handgreiflich. Der Hintergrund für die Auseinandersetzung am Donnerstag war vorerst jedenfalls nicht klar, hieß es von der Polizei gegenüber der APA. Die Einvernahme war am Freitag noch ausständig. Bei der Festnahme wurde offenbar auch ein Polizist leicht verletzt.

Hilfe für Betroffene

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an. Weitere Ansprechpartner: Frauenhelpline: 0800 222 555, Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217, Opfer-Notruf: 0800 112 112, Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22)

