Wien: Drei Granaten an nur einem Tag gefunden

Gleich drei Granaten wurden am Mittwoch bei verschiedenen Grabungsarbeiten in Wien gefunden. Im Augarten in Wien-Leopoldstadt identifizierte ein sprengstoffkundiger Beamter der Polizei eines der Sprengrelikte als russische 8-cm-Wurfgranate.

Bei Ausgrabungen des Rinterzeltes in Wien-Donaustadt wurde zudem eine 10,5-cm-Granate freigelegt. Das gleiche Modell wurde dann auch noch auf einer Baustelle in der Breitenfurter Straße in Wien-Liesing gefunden. Der Entminungsdienst des Bundesheeres übernahm in allen Fällen den Abtransport der Kriegsrelikte.