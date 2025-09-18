Mehr Grün und neuer Radweg am Wiener Donaukanal

Müllberge, Wildpinkler, alkoholisierte Feiernde, zu viel Gastronomie und Rechtsstreitigkeiten mit Pächtern: Der Donaukanal war ein echtes Problemkind, verschärft durch die Corona-Pandemie. In den vergangenen Jahren begann die Stadt schließlich gegenzusteuern. Ein neues Gestaltungskonzept wurde entworfen, der sich auf den 2,6 Kilometer langen Bereich zwischen Augartenbrücke und Verbindungsbahnbrücke konzentriert.

Es werden laufend mehr konsumfreie Räume und Grünflächen, neue WC-Anlagen und Sitzgelegenheiten geschaffen. Umgestaltung kostete 1,4 Mio. Euro Die neueste Umgestaltung betrifft den rund 300 Meter langen Abschnitt zwischen Marien- und Salztorbrücke. Geschaffen wurden ein baulich getrennter Radweg sowie konsumfreie Grünflächen mit Sitzmöglichkeiten. Gekostet hat die Umgestaltung 1,4 Millionen Euro.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Christian Fürthner Befahrung neuer Radweg Donaukanal Der Donaukanal wird laufend umgestaltet. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stadt Wien/Christian Fürthner Befahrung neuer Radweg Donaukanal Am Donaukanal wird der Radverkehr entlang der Mauer geführt und ist durch einen Grünstreifen baulich von Fußgängern getrennt.

„Dieses Projekt war mir eine Herzensangelegenheit. Die Menschen nehmen das neue Angebot sehr gerne an“, sagt Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ). Um für mehr Sicherheit zu sorgen, sei die Entflechtung des Fuß- und Radverkehrs besonders wichtig gewesen. Grüne Aufenthaltsfläche Für Fußgänger führt der Weg nun direkt am Wasser, Radfahrer sind auf einem Zwei-Richtungs-Radweg entlang der Donaukanalmauer unterwegs. Dazwischen wurde ein Grünstreifen und somit auch eine Art Aufenthaltsbereich in der Mitte der Promenade geschaffen. Insgesamt wurden über 30 Sitzmöglichkeiten errichtet, darunter Liegen, Bänke sowie Tisch-Bank-Kombinationen. „Die Umsetzungen bedeuten eine erhebliche Aufwertung. Vor allem für die Anwohnerinnen und Anwohner entsteht dadurch mehr Lebensqualität direkt vor der Haustür“, betont Bezirksvorsteher Alexander Nikolai (SPÖ).