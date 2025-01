Polizeieinsatz: Mann versteckte 11-jährige Nichte in Bettlade

Ein 30-jähriger Mann hat Sonntagabend seine elfjährige Nichte in einer Bettlade in seiner Wohnung in Wien-Döbling vor der Polizei versteckt.

Das Mädchen war laut Polizei in einer Einrichtung untergebracht, in die es nicht zurückkehren wollte. Der österreichische Staatsbürger wurde festgenommen .

Der 30-Jährige gab an, nicht zu wissen, wo sich seine Nichte befinde, und bot den Polizisten an, seine Wohnung zu durchsuchen. Dies taten die Polizisten dann auch.

Onkel in Justizanstalt gebracht

Der 30-Jährige, an dessen rechter Halsseite ein Hakenkreuz tätowiert war, tobte aber auch in der Arrestzelle weiter und beschädigte die dortige Einrichtung. Das Mädchen wurde an ihre Obsorgeberechtigten übergeben, der Verdächtige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.