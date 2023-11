Wien: Discobesucher verwechselte rot blinkendes Licht mit Bombe

Ein Discobesucher hat in der Nacht auf Samstag in Wien-Favoriten ein rot blinkendes Licht auf der WC-Anlage des Clubs für eine Bombe gehalten und telefonisch einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Laut Polizeisprecher Mattias Schuster gab der bosnische Staatsbürger gegen 2.45 Uhr am Notruf an, dass in dem bekannten Club eine Bombe sei.

Mit Unterstützung eines sprengstoffkundigen Organs wurde die Disco durchsucht und nichts gefunden.