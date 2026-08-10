Wien: 300 Menschen demonstrieren vor dem Bundeskanzleramt

Im Schatten des Burggartens versammelten sich am Montag trotz heißer 34 Grad um 16 Uhr gut 300 Frauen und Männer, um vor dem Bundeskanzleramt zu demonstrieren. Nicht alle fanden im Schatten Platz, einige hielten auch in der prallen Sonne aus. Auslöser der Demo war die Aussage von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) „Ich würde Kinderbetreuung nicht als Arbeit sehen , sage ich Ihnen ganz ehrlich.“ vom vergangenen Donnerstag im Rahmen seiner Sommertour durch die Bundesländer.

Extra angereist ist etwa Stefanie Fladenhofer aus Salzburg. Jene Frau, die Stocker bei der Gesprächsrunde im Rahmen seiner Sommertour durch die Bundesländer die verhängnisvolle Frage zu unbezahlter Arbeit stellte. Sie selbst nennt sich den Stein des Anstoßes, Frauen kommen zu ihr, bedanken sich und schütteln ihr die Hand. In ihrer Rede fordert Fladenhofer: „Liebe bezahlt keine Rechnungen. Ohne Frauen bricht Österreichs Wirtschaft zusammen. Lasst uns gemeinsam anpacken und laut sein.“ Es wird gejubelt, geklatscht, gepfiffen, und sobald von Stocker die Rede ist, gebuht.

Um die 300 Menschen protestierten vor dem Kanzleramt. Auslöser war der Sager von Bundeskanzler Stocker, dass Kinderbetreuung für ihn keine Arbeit sei.

Um die 300 Menschen protestierten vor dem Kanzleramt. Auslöser war der Sager von Bundeskanzler Stocker, dass Kinderbetreuung für ihn keine Arbeit sei.

Um die 300 Menschen protestierten vor dem Kanzleramt. Auslöser war der Sager von Bundeskanzler Stocker, dass Kinderbetreuung für ihn keine Arbeit sei.

Um die 300 Menschen protestierten vor dem Kanzleramt. Auslöser war der Sager von Bundeskanzler Stocker, dass Kinderbetreuung für ihn keine Arbeit sei.

Um die 300 Menschen protestierten vor dem Kanzleramt. Auslöser war der Sager von Bundeskanzler Stocker, dass Kinderbetreuung für ihn keine Arbeit sei.

Um die 300 Menschen protestierten vor dem Kanzleramt. Auslöser war der Sager von Bundeskanzler Stocker, dass Kinderbetreuung für ihn keine Arbeit sei.

Aussage des Kanzlers macht wütend

Unter den Demonstrantinnen sind auch die Freundinnen Letizia F. und Claire L., mitgebracht haben sie ihre drei Kinder - ihr Hobby, wie sie scherzen. „Die Aussage von Stocker macht mich wütend. Das zeigt, dass Menschen an der Macht sind, die keine Ahnung von unserer Realität haben, was aber reale Auswirkungen auf uns hat“, sagt Mutter Claire.

Immer wieder erschallt die Forderung „Zeit, Geld, Gerechtigkeit“. Der Protest am Montag soll laut der Organisatoren erst der Auftakt sein. „Gemeinsam revolutionieren wir Österreich“, so das Ziel.