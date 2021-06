Das Geschäft mit dem Parken

„Dafür, dass man eigentlich gratis stehen darf, ist das eine Abzocke“, ärgert sich Doris T. Der Ausflug in ein Fachmarktzentrum in der Bergmillergasse ( Penzing) kostete die Kundin 75 Euro – Androhung einer Besitzstörungsklage und Unterfertigung einer Unterlassungserklärung inklusive. T. hatte kein Parkticket gezogen, das Kunden zu zwei Stunden Gratis-Parken berechtigt. „Das ist für mich eine Schikane“, erklärt T.

Parkpickerl, Kurzparkzonen, teure Garagen – Gratisparkplätze geraten zunehmend unter Druck. Auch Supermärkte und Fachmarktzentren lassen ihre Kundenstellflächen mittlerweile überwachen. Wer zu lange parkt, muss mit enormen Kosten rechnen. Erst kürzlich erhielt ein Autofahrer auf der BP-Tankstelle am Flughafen Schwechat eine Rechnung in der Höhe von 180 Euro wegen einer Besitzstörung, obwohl er sich in der Tankstelle aufhielt und dort etwas konsumierte. Sie wurde letztendlich erlassen. In Mödling verlangte die selbe Firma, „T1-Parkraumüberwachung“ im Vorjahr beim City Center sogar von einer stillende Mutter knapp 100 Euro.

Auch Parkscheinautomaten werden vermehrt aufgestellt. Gratis-Parken für Kunden ja, aber nur mit Ticket. So ist es auch in der Apcoa-Garage in der Bergmillergasse, überwacht wird sie von der Tochtergesellschaft Park & Control. Hinweise, dass man Parktickets braucht, gibt bei der Einfahrt und auf jeder zweiten Säule – wenn man sich als Supermarkt-Kunde angesprochen fühlt. Der Automat versteckt sich aber im letzten Winkel. Laut T. haben zeitgleich sieben Autofahrer Rechnungen à 75 oder bei abgelaufenem Ticket 40 Euro erhalten.