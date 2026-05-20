Café Maestra: Beaulieu-Macher eröffnen zweites Lokal in Heiligenstadt

Das „Beaulieu“ ist bereits seit 15 Jahren fest im 1. Bezirk etabliert. Das liegt an der guten französischen Bistroküche und auch am sehr attraktiven Standort in der Ferstl Passage. Jetzt eröffnet das Betreiberpaar Anna und Christoph Heinrich ihr zweites Lokal. Nicht in bester Innenstadtlage, sondern in Heiligenstadt im Einkaufsquartier „Q19“ auf der Grinzinger Straße 112. Fremd sind die zwei hier nicht. Vor dem „Beaulieu“ führte das Paar ein Feinkostgeschäft in Nussdorf und lebte viele Jahre selbst im Bezirk. Für sie ist es ein Nach–Hause-Kommen. Ihr Café Maestra ist ab sofort Montag bis Samstag ab 8 Uhr geöffnet, liegt direkt am Eingang und fasst 80 Sitzplätze, inklusive großem Schanigarten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Verena Richter Neben Croissants, Kipferl und Pain au Chocolat gibt es auch kreative Salate und Quiche. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Verena Richter Süßes kommt aus der Patisserie des Café Central.

Das Café soll den Menschen ein Treffpunkt und modernes Kaffeehaus sein: „Heiligenstadt ist nicht nur Bürokomplex und Gewerbegebiet. Hier leben so viele Menschen, es ist ein richtiges Grätzl.“ Ein gastronomisch übersehenes Grätzl. Ein Äuzerl von allem Das Paar glaubt an den Standort, obwohl „die Gastronomie schwierig geworden ist, wenn man nicht an einem Hotspot liegt.“ Um die Sitzplätze zu füllen, gebe es hier ausreichend Kundschaft - und Parkplätze. Das Maestra sucht den Mittelweg zwischen Wiener Kaffeehaus und Coffeeshop, die Speisekarte zwischen wienerisch und französisch. Und ein bisschen italienisch: Geordert werden kann „ein Äuzerl“ (3,60 Euro), ein belegtes bzw. Aufstrichbrot aus der Vitrine, ähnlich einem Cicchetti. Dazu ein Crémant, Cidre oder Spritzer-Cocktail. Damit sitzt es sich auch nach Frühstück und Brunch gerne noch länger.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Verena Richter Das Café Maestra im Q19 und soll das gastronomisch übersehene Grätzl beleben.

Der Kaffee kommt von der Rösterei Alt Wien, Süßes aus dem Café Central, das Brioche für die Eier Benedict (11,80 Euro) aus Frankreich. Das Brot für verschiedene Croque-Varianten und Butterbrote (4,20 Euro, mit Schnittlauch 5,20 Euro) liefert die Waldviertler Traditionsbäckerei Kasses. Ein gutes Drittel von der Quiche Lorraine oder vegetarisch mit Ziegenkäse und Spinat gibt es für 12,60 Euro.