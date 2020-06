Schmuckgeschäft zum dritten Mal überfallen

Murat Eser, 27, weiß, wie sich sein Bruder fühlt. Zwei Mal wurde der Schmuckhändler im Sommer des Vorjahres in dem kleinen Geschäft in der Wallensteinstraße in Wien-Brigittenau, das die Geschwister gemeinsam betreiben, überfallen. Am Donnerstag kurz nach 17 Uhr war sein um sieben Jahre älterer Bruder an der Reihe.