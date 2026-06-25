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Wien

Erster Kaninchen-Nachwuchs bei den „Blauen Wienern“ in Schönbrunn

Sechs bläuliche Kaninchen hoppeln seit Kurzem durch das Gehege am Tirolerhof. Sie gehören einer alten heimischen Kaninchenrasse an.
25.06.2026, 11:02

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Große Freude im Tiergarten Schönbrunn: Am Tirolerhof erkunden derzeit sechs junge Kaninchen neugierig ihre Anlage. Die Tiere kuscheln mit ihren Geschwistern und knabbern bereits an Blättern, Obst und Gemüse. Es handelt sich um den ersten Nachwuchs der Kaninchenrasse „Blaue Wiener“, seit die Tiere im vergangenen November in das Gehege eingezogen sind.

Nasenbären-Nachwuchs in Schönbrunn erkundet die Anlage

Gefährdete Nutztierrassen

Ihren Namen verdanken die Kaninchen ihrer charakteristischen bläulichen Fellfarbe sowie ihrer Herkunft. Der Tiergarten zeigt sich erfreut über den Nachwuchs. „Diese und andere Zuchterfolge hier am Tirolerhof leisten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt traditionsreicher österreichischer Rassen“, so Direktor Stephan Hering-Hagenbeck in einer Aussendung.

Ein graues Kaninchen steht auf seinen Hinterbeinen und frisst an den grünen Blättern eines tief hängenden Zweiges.

Die kleinen Häschen erkunden das Gelände.

Am Tirolerhof werden verschiedene gefährdete heimische Nutztierrassen gehalten. Besucherinnen und Besucher erhalten dort zudem Einblicke in deren Geschichte.

Kurier mit Tier Hietzing
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