Erster Kaninchen-Nachwuchs bei den „Blauen Wienern“ in Schönbrunn

Große Freude im Tiergarten Schönbrunn: Am Tirolerhof erkunden derzeit sechs junge Kaninchen neugierig ihre Anlage. Die Tiere kuscheln mit ihren Geschwistern und knabbern bereits an Blättern, Obst und Gemüse. Es handelt sich um den ersten Nachwuchs der Kaninchenrasse „Blaue Wiener“, seit die Tiere im vergangenen November in das Gehege eingezogen sind.

Gefährdete Nutztierrassen Ihren Namen verdanken die Kaninchen ihrer charakteristischen bläulichen Fellfarbe sowie ihrer Herkunft. Der Tiergarten zeigt sich erfreut über den Nachwuchs. „Diese und andere Zuchterfolge hier am Tirolerhof leisten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt traditionsreicher österreichischer Rassen“, so Direktor Stephan Hering-Hagenbeck in einer Aussendung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Daniel Zupanc Die kleinen Häschen erkunden das Gelände.