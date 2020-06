Wien bekommt erstes Hard Rock Cafe

Willy Turecek, Obmann der Sparte Gastronomie in der Wiener Wirtschaftskammer, der den Restaurant-Zuwachs zwar als „tolle Innovation für Wien“ erachtet, bekundete zudem seine Zweifel, ob das Lokal wie geplant im Sommer aufsperren wird. Es soll jedenfalls Schwierigkeiten mit der Betriebsanlage geben. Auch in der Bezirksvorstehung heißt es, das offizielle Ansuchen zur Genehmigung sei noch nicht eingelangt. Bei Hard Rock Cafe selbst gibt man sich zurückhaltend. Nur eines steht fest: Weitere Eröffnungen in Österreich sind so bald keine geplant.