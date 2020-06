Wien bei Virus-Testungen pro Einwohner an der Spitze

Testungen auch ohne Symptome

Laut Auswertung des Wiener Gesundheitsressorts waren 505 der 765 entdeckten Mai-Fälle außerdem bereits in Quarantäne, als sie getestet wurden. Denn sie wurden zuvor schon als enge Kontaktpersonen von bereits Infizierten eingestuft und zur häuslichen Absonderung verpflichtet. Im Stadtratsbüro erklärt man gegenüber der APA, dass durch die geänderte Teststrategie der Stadt all diese Personen dennoch getestet werden, anstatt es nur bei der Quarantäne zu belassen. Dadurch entdecke man mitunter Infektionsketten, die ansonsten verborgen geblieben wären. Das will die Stadt auch mit gezielten Screenings größerer Einrichtungen erzielen, wie sie seit einiger Zeit durchgeführt werden.

"In Wien haben wir uns vor vielen Wochen dazu entschieden, unsere Teststrategie zu ändern. Am Beginn der Epidemie haben wir uns auf Menschen konzentriert, die mit Symptomen beim Gesundheitstelefon angedockt sind", erklärt der Gesundheitsstadtrat: "In der jetzigen Phase der Epidemie setzen wir die Idee des Contact Tracing konsequent um. So wie wir gemeinsam mit Niederösterreich den inzwischen allgemeinen bekannten sogenannten Post-Cluster aufgearbeitet haben, gehen wir jetzt noch weiter in die Tiefe, um so rasch wie möglich kleinräumige Cluster zu finden."

Denn immerhin haben viele Infizierte keine Symptome, können aber trotzdem andere anstecken. So wurden beispielsweise von 6. bis 8. Juni in Wien 66 bestätigte Infektionen gemeldet. 53 der Betroffenen - oder vier von fünf - wiesen allerdings keinerlei Krankheitsanzeichen auf. Dazu passt auch ins Bild, dass im Mai nur noch gut sieben Prozent aller Testungen durch einen Anruf bei der Gesundheitshotline 1450 ausgelöst wurden.