Sommerbilanz: Badesaison fiel in Wien ins Wasser

Die Badesaison in Wien fiel dieses Jahr sprichwörtlich fast ins Wasser: Seit dem Jahr 2021 gab es keine so niedrigen Besucherzahlen. Das lässt sich heute schon sagen, auch wenn die Bäder erst am morgigen Sonntag schließen. Das Wetter war nicht oft genug sonnig. Und die Meteorologen sagen auch für die kommenden zwei Wochen viele graue und verregnete Tage voraus.

Jetzt ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. Wenig verwunderlich: Die Besucherzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr um 22,66 Prozent zurückgegangen . Das entspricht über einer halben Million weniger Gäste.

Kaum sommerliche Tage

Der Sommer war heuer eher durchmischt. Während der Juni noch sehr heiß war, brachten der Juli und weitgehend auch der August viel Regen und auch kühlere Temperaturen mit sich. Beim Saisonstart im Mai lud das Wetter ebenso wenig zum Schwimmen ein.

Dieser Sommer macht aber nicht nur Badelustigen einen Strich durch die Rechnung: Auch die zahlreichen Sport- und Animationsangebote der Wiener Bäder können nur bei Schönwetter stattfinden. Dazu gehört zum Beispiel der Bäder-Sommerzauber, bei dem Kinder unter Anleitung basteln und spielen können.

Ein weiteres Angebot für die Sommerferien ist der Englischunterricht, bei dem Heranwachsende jeden Donnerstag in den großen Ferien spielerisch ihre Sprachkenntnisse verbessern konnten.

Sogar Musik- und Tanzvorführungen der „Young Republic Kids“ und einige kulturelle Veranstaltungen konnte man, soweit wetterbedingt möglich, in den Wiener Bädern besuchen.