Wien: Automaten zurück, trotzdem kein Glück

Ein kalter Winterabend im Prater. Zwei Kunden stehen an der Kassa beim neuen WINWIN-Standort (ein Tochterunternehmen von Casinos Austria und den Österreichischen Lotterien, Anm.) im Casino Admiral. Einer der beiden Gäste tuschelt mit der Mitarbeiterin. Leise fragt er: "Und ohne Adresse?" Sie verneint. Er dreht sich um, setzt ein Lächeln auf und verschwindet. Der Mann versuchte, ohne Angaben seiner Daten Automaten spielen zu können. "Das passiert öfter. Möglich ist das aber bei uns nicht", erzählt die Mitarbeiterin.

Foto: /Daniel Melcher Denn für eine WINWIN-Karte muss man sich registrieren. Ein Personalausweis muss vorgelegt werden, auf einem Formular müssen Vor- und Familienname, Postleitzahl, Wohnort, genaue Adresse und die Nationalität angegeben werden. Außerdem wird eingewilligt, dass das Spielverhalten sowie Dauer und Frequenz des Aufenthalts aufgezeichnet wird. Telefonnummer und eMail-Adresse können freiwillig angegeben werden, ein Foto wird ebenfalls gespeichert.

Gut besucht

Mit der Spielkarte betritt man den Raum. Die rund 50 VLT-Automaten (das Kürzel steht "Video Lottery Terminal") leuchten in bunten Farben wie ein Regenbogen. Die Suche nach dem Topf voll Gold kann beginnen. Die Automaten mit einem Mindesteinsatz von 50 Cent sind besonders gefragt. Dort sitzen die meisten Besucher, hauptsächlich mittleren Alters. Mit ausdruckslosen Gesichtern starren sie auf den Bildschirm; fast schon apathisch drücken sie die Tasten. Die Banknoten werden emotionslos in die Geräte geschoben. Den Schein wahren will ein Mann, geschätzt Mitte vierzig. Er haut mürrisch auf die Spieltasten, drückt im Sekundentakt drauf. Auf die Frage, ob er eine Glückssträhne hat, antwortet er mürrisch: "Warum?" Und ist dabei in sein Spiel vertieft. Seine 1000 Euro Credits schwinden. 977, 976, 975, 974.

Ganz hinten in der letzten Reihe, ein ähnliches Bild. Das Guthaben eines anderen Spielers ist gerade von 130 Euro auf knapp 90 Euro hinuntergerasselt. "Gewinnen tut man hier eh nie was, aber trotzdem probiert man es halt", meint der Zocker. Viele Wiener seien vor der Eröffnung von WINWIN nach Niederösterreich hinausgefahren, um dort dem Automaten-Glücksspiel zu frönen, erzählt er. Was die VLT-Automaten von den herkömmlichen Geräten unterscheidet, hat sich anscheinend noch nicht herumgesprochen. "Keine Ahnung, warum die jetzt wieder eröffnet haben, und das dürfen."

Bei der Auszahlung erhält er Beträge über fünf Euro direkt beim Automaten, Münzbeträge werden nur an der Kassa ausgezahlt. Dort kann auch neues Guthaben per Bon abgeholt werden – bezahlt wird mit Kredit- oder Bankomatkarte. Nach 120 Minuten muss eine Pause von fünf Minuten eingelegt werden.

Eine Spielerin mit Akzent macht bereits Feierabend. "Für mich ist es für heute vorbei", meint sie. "Ich habe gerade 200 Euro verloren. Das ging so schnell, das Spiel hat nicht einmal Spaß gemacht."

Wenig Glück hatte auch ein fast 30-Jähriger daneben. 400 Euro hat er nach eigenen Angaben gerade verloren. "Aber einer hat hier mal 4500 Euro mit einem Einsatz von zehn Euro gewonnen", erzählt der Mann hoffnungsvoll. Der Traum vom Geldregen stirbt zuletzt.