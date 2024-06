Wien: Auto frontal gegen Baum geprallt, Lenker schwer verletzt

Ein Autolenker ist Donnerstagfrüh in Wien-Leopoldstadt mit seinem Pkw frontal gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der Mann, der allein in dem Wagen war, wurde in dem Wrack eingeklemmt.

Bevor die Einsatzkräfte in der Oberen Donaustraße ankamen, hatten Passanten jedoch bereits das Unfallopfer befreit, berichtete Jürgen Figerl, Sprecher der Berufsfeuerwehr. Diese sicherte die Unfallstelle ab und betreute den Schwerverletzten bis zum Eintreffen der Rettung. Der 58-Jährige befand sich in kritischem Zustand, hieß es auf APA-Anfrage bei der Berufsrettung Wien.