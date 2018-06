Wien: Aus für Stationswarte bei U6

Rund 80 Prozent der Schüler – mehr als 1000 Jugendliche – kommen mit der U6 zur Schule. Direktorin Monika Hodoschek: „Die Eltern legen Wert auf die gute Atmosphäre in und rund um unsere Schule. Daher sind wir besorgt, wenn es in der Station keine permanente Ansprechperson mehr gibt.“ Vize-Direktor Johann Gesperger fürchtet einen Verlust des Sicherheitsgefühls: „Gerade für unsere Schülerinnen ist es unangenehm, angepöbelt zu werden. Das passiert aber leider regelmäßig. Wenn die Ansprechperson in der Station wegfällt, verschlechtert sich das Sicherheitsgefühl.“ Dass die Sorge des Lehrpersonals nicht übertrieben ist, untermauern die Aussagen der Schüler Moritz und Jakob. „Es ist schon unangenehm an betrunkenen Leuten vorbeizugehen, die pöbeln“, sagt Moritz. Jakob erzählt, dass es auch immer wieder zu Anbahnungen von Drogendealern kommt.

Die Polizei kennt den Hotspot zwischen Ottakring und der Josefstadt. Die Station genießt laut Polizeisprecher Paul Eidenberger seit Jahren besonderes Augenmerk. Beamte beider Bezirke kontrollieren dort. Zwar habe sich die Dealer-Problematik verbessert, der Gürtel sei aber nach wie vor sehr attraktiv für Dealer und werde daher vermehrt kontrolliert. Eine Verstärkung der Streifentätigkeit ist derzeit nicht geplant – für die Sicherheit in der Station sind schließlich die Wiener Linien zuständig.