Wo Kunstwerke das ewige Leben erhalten

Pontius Pilatus hat ein paar Finger eingebüßt. Der Hohepriester weist ein großes Loch im Rücken auf. Und der an den Händen geknebelte Jesus hat auch schon bessere Tage gesehen. Keine Sorge, es geht nicht um lebendiges Fleisch und Blut, sondern "nur" um neun Terrakotta-Figuren, die den Strafprozess gegen Christus in Jerusalem darstellen.

Die mehr als 300 Jahre alten und fast lebensgroßen Statuen kamen zwar nicht aus dem gelobten Land nach Wien, aber immerhin aus Bad Ischl, wo sie außen an der Kalvarienbergkirche den Besuchern erschienen waren. Und wo der Zahn der Zeit sich unerbittlich in den rötlichen Ton gefressen hatte. Genau deshalb stehen diese Kulissenfiguren – allesamt am Rumpf halbiert – nun in den Restaurierungswerkstätten des Bundesdenkmalamts (BDA) im Wiener Arsenal, wo sie ein umfassendes Facelifting erhalten und damit letztlich auf nichts weniger als auf das ewige Leben hoffen.

Heutzutage aus Kunststoff Dass diese Figuren überhaupt noch so gut beisammen sind, zeugt schon von hoher Qualität, denn sie waren immer frei bewittert und eigentlich "nicht frostbeständig", wie Restauratorin Katharina Breunhölder erklärt. "Heutzutage würde man so etwas wahrscheinlich aus Kunststoff fertigen." Dann freilich bräuchte es nur einen 3D-Drucker und keine denkmalpflegerische Handwerkskunst, die die jahrhundertealte Spur des Kunstwerks aufnimmt und bis in die ferne Zukunft weiterverlegt. Vom fehlenden Charme des Plastiks gar nicht zu reden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Mayr Christian Schon "abflugbereit" ist der Engel der Karlskirche.

Noch aber haben die akribischen Restaurationsarbeiten lange nicht begonnen, denn zunächst gilt es, die Figuren zu befunden und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Inklusive Kostenschätzung, damit der Eigentümer – in dem Fall die Pfarre Bad Ischl – weiß, was auf ihn zukommt. "Für uns ist natürlich wichtig, dass alle Figuren künftig wieder die Kirche zieren. Denn schon im Barock war dieses Kalvarienbergtheater eine ganz bedeutende Einrichtung für die Menschen", erörtert BDA-Fachdirektorin Petra Weiss. Broschüre für künftige Denkmal-Eigentümer Dass dem KURIER die heiligen Hallen der heimischen Denkmalpflege geöffnet wurden, hat freilich einen ganz bestimmten Grund: Denn frisch aus der Druckerei ist eine neue Broschüre gekommen, die es künftig Denkmal-Eigentümern, Restauratoren und Behörden erleichtern soll, das für Österreich so bedeutsame Kulturerbe zu erhalten.

Fakten Standort Arsenal

Die Restaurierateliers

des Denkmalamts gehören zur "Abteilung für Konservierung und Restaurierung". Rund zehn Personen arbeiten fix am Standort Arsenal beim Heeresgeschichtlichem Museum, dazu gesellen sich freiberufliche Restauratoren. Neue Publikation

Die 112-seitige Broschüre "Kunstdenkmalpflege. Standards und Prozesse" dient als Hilfestellung zum richtigen Umgang mit dem Kulturerbe. Abgedeckt sind alle Bereiche der Kunstdenkmäler (Holz, Stein, Gemälde, Skulptur, Stuck, Wandmalerei). Gratis zum Download auf www.bda.gv.at

Unter dem Titel "Kunstdenkmalpflege. Standards und Prozesse" wurde ein Leitfaden erstellt, damit von der Erstbefundung bis hin zu Gebrauch und Pflege der restaurierten Objekte die richtigen Schritte gesetzt werden. "Mit dieser Orientierungshilfe wollen wir auch auf die Eigentümer zugehen. Denn es gibt ja oft das Vorurteil: 'Oje, mit dem Denkmalschutz ist es schwierig!'", sagt Weiss.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Mayr Christian Roßmann (l.) und Weiss wachen über das Kulturerbe.

Während die Terrakotta-Figuren noch ganz am Anfang stehen, ist der daneben im Steinsaal situierte Engel bereits "abflugbereit": Der "Engel von Tambour" wird nach längerem Werkstattaufenthalt bald wieder retour in die Karlskirche wandern, wobei man der Natursteinfigur aus dem 18. Jahrhundert durchaus ansehen soll, dass da wie dort "etwas gemacht" wurde. Denn ein makelloser Glanz ist denkmalpflegerisch gar nicht erwünscht – nicht einmal bei einem Engel. Und dass engelsgleiche Politikerinnengesichter ins Kunstwerk gemeißelt werden, kommt hier ganz bestimmt auch nicht vor.

Verstaubtes Fastentuch Wer jetzt glaubt, seinen Dachbodenfund in Bares-für-Rares-Manier auch ins Arsenal zur Restaurierung bringen zu können, der irrt: Denn hierher gelangen nur Objekte, die interessante Forschungsfragen aufwerfen und daher einen Erkenntnisgewinn für das Denkmalamt bringen. Wobei, Zufallsfunde aus einem verstaubten Kasten, die von unschätzbarem Wert sind, die gibt es tatsächlich. So wurde im Frühjahr 2020 im Linzer Karmelitenkloster ein großer "Stofffetzen" entdeckt, der sich als Fastentuch von Bartolomeo Altomonte (1694–1783), einem der bedeutendsten Barockmaler aus Oberösterreich, entpuppte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BDA Altomonte-Fastentuch: Bald zu sehen in Linzer Karmelitenkirche.