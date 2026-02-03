Kunst Unterirdisch - Die U-Bahn ist mehr als ein Verkehrsmittel

Die Wiener U-Bahn ist mehr als ein Verkehrsmittel: Sie ist Ausstellungsraum, Bühne und Leinwand zugleich. Zwischen offizieller Kunstforderung, Architektur und urbaner Street Art entsteht ein Spannungsfeld, das Wien unter der Oberfläche prägt. Der Beitrag beleuchtet, wie Kunst in der Wiener U-Bahn entsteht, wer sie ermoglicht – und wo ihre Grenzen liegen.