Wien verbietet Altkleidercontainer im öffentlichen Raum

Wien verbietet die Altkleider-Sammelcontainer auf öffentlichem Grund. Diese dürfen ab 1. Jänner 2027 nicht mehr aufgestellt werden. Das teilten Planungsstadträtin Ulli Sima und Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky (beide SPÖ) am Mittwoch mit. Grund für die Maßnahme ist die zunehmende Verschmutzung durch Textilien rund um die Sammelstellen.

Die beiden Ressortverantwortlichen berichteten von unzähligen Beschwerden aus vielen Bezirken. Dass um die Behälter Kleidungsstücke verstreut liegen, sei ein bekanntes Bild. Die Container würden geöffnet und brauchbare Stücke mitgenommen. Der Rest lande oft daneben.