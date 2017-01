Ein 57-jähriger Mann ist in der Nacht auf Dienstag gleich aufgrund mehrerer Verwaltungsübertretungen in Wien-Margareten festgenommen worden. Nachdem Polizisten die Abschleppung seines widerrechtlich abgestellten Pkw veranlasst hatten, wurde der offensichtlich Betrunkene aggressiv und attackierte die Beamten. Im Arrestbereich einer Polizeiinspektion verletzte er sogar einen der Polizisten schwer.

Im Zuge ihres Streifendienstes wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten auf einen Pkw aufmerksam, der quer auf einem Zebrastreifen und zum Teil auf dem Gehsteig abgestellt war. Die Polizisten veranlassten die Abschleppung des Fahrzeuges, und waren gerade dabei, eine Anzeige zu hinterlegen, als der Fahrzeuginhaber zu dem Fahrzeug zurückkehrte, die Beamten sofort zu beschimpfen begann und sich sehr aggressiv verhielt.

Der 57-Jährige wurde schließlich wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen festgenommen, darunter Lärmerregung, aggressives Verhalten und schwere Körperverletzung. Denn sogar im Arrestbereich der Polizeiinspektion in der Viktor-Christ-Gasse, in den er gebracht worden war, bespuckte und attackierte er die Beamten mit Fußtritten und verletzte dabei einen Polizisten schwer am Knie.