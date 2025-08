Eine Zeitreise ins Wien der 1980er-Jahre: Wie wir ohne Internet und Handy lebten

Auch das Verhalten im öffentlichen Raum änderte sich: „In der Straßenbahn hat jeder Zeitung gelesen. Heute schaut jeder auf sein Handy“, so Stadelmann. Verschwunden sind auch die Zeitungsverkäufer, die „früher praktisch an allen Ecken ihre Ware wie einen bunten Teppich ausgebreitet haben“.

Um pünktlich aufzustehen, brauchte man jedenfalls: einen Wecker. Bei der U-Bahn zeigten weder Anzeige noch App, wann der nächste Zug kommt. Ein Ticket kaufte man am Schalter oder in der Trafik. Und wusste man den Weg nicht, zog man den Stadtplan zurate.

Mittlerweile kein Aufreger mehr. „Der Walkman war eine Revolution: Man konnte auf die Straße gehen und Musik hören“, so Stadelmann. „Der Beginn dessen, was heute selbstverständlich ist.“

Dass der übermäßige Gebrauch neuer technischer Geräte Gesundheit und Anstand gefährden könnten, wurde übrigens schon in den 1980er-Jahren befürchtet: Und zwar in Form des Walkmans . Kritiker fürchteten Hörschäden oder die Gefahr der sozialen Abschottung.

Als die "Magyarhilfer Straße" entstand

„Zu einem interessanten Phänomen kam es Ende der 80er-Jahre“, ergänzt Stadelmann: Plötzlich entstanden Billigläden sonder Zahl, die auf Ungarisch um Kunden buhlten. Der Grund: die Reisefreiheit der Ungarn, die 1988 – also ein Jahr vor dem Fall des Eisernen Vorhangs – in Kraft trat. Die Straße bekam den Spitznamen Magyarhilfer Straße. „Aber so schnell wie das Phänomen kam, so schnell war es wieder vorbei.“