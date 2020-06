Abkassiert: 80 Prozent der Stadtmieten sind zu hoch

Mieter werden in Wien, Linz Graz und Salzburg ganz besonders zur Kasse gebeten. In diesen Landeshauptstädten fließen 23 Prozent des Einkommens in die eigenen vier Wände. 80 Prozent der Wohnungseigentümer zocken ihre Mieter ungeniert ab und kassieren zu viel Miete.

Diesen urbanen Trend bestätigt der Präsident der Österreichischen Mietervereinigung, Georg Niedermühlbichler, im KURIER-Gespräch: "Viele Vermieter versuchen einfach so viel wie möglich herauszuholen und verlangen, was der Markt hergibt". Forderung des Miet­experten: "Wir brauchen dringend eine Mietzinsobergrenze und zwar bundesweit."