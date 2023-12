Wien: 7-Jähriger zündet Böller und verletzt sich

Am Donnerstagabend wurde die Polizei in die Brigittenau alarmiert. Ein 7-Jähriger soll sich laut Aussagen der 19-jährigen Schwester beim Zünden eines Böllers verletzt haben. Zum Zeitpunkt des Vorfalls soll sich die Schwester im Wohnzimmer aufgehalten haben, als es plötzlich zu einem lauten Knall in der Küche kam.

Laut Polizei gab der Bub an, den Böller gefunden zu haben. Durch die Berufsrettung Wien wurde der 7-Jährige notfallmedizinisch erstversorgt und in weiterer Folge in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer er verletzt ist, ist derzeit noch unklar.

