Wien: 42-Jähriger hielt Waffe in die Kamera und drohte Exfreundin

Per Videoanruf kontaktierte der Mann am vergangenen Sonntag seine 37-jährige Exfreundin und hielt eine Schusswaffe in die Kamera. Am nächsten Tag erschien der Mann dann persönlich an der Wohnadresse des Opfers. Er soll sie dort erneut mit dem Umbringen bedroht haben, gab die Polizei in einer Aussendung bekannt. Er werde außerdem ihr Auto beschädigen.

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht Newsletter

Als die Frau die Polizei verständigt hatte, verließ der Verdächtige die Wohnung und entfernte sich in unbekannte Richtung. Da der Beschuldigte keinen aufrechten Wohnsitz hat, wurde die Wohnadresse der Mutter des Mannes überprüft. Dort konnte der Beschuldigte jedoch nicht angetroffen werden. Sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Nach ihm wird intensiv gefahndet.