Wien: 23-Jähriger stürzte auf Gleise und wurde von Zügen überrollt

"Laut derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 23-jährigen Mann, der zuvor in den Gleistrog stürzte, regungslos liegen blieb und in weiterer Folge von Zügen erfasst wurde", schrieb die Polizei am Dienstag in einer Aussendung.

Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien hat die Erhebungen zu dem Unfall vor Ort übernommen. Weitere Ermittlungen werden durch das zuständige Polizeikommissariat Landstraße geführt.