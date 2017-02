Wien: 18-jähriger Sohn überfällt eigene Mutter

Mit einem überraschenden Ergebnis konnte ein Überfall auf eine Frau in einer Wohnung am Kaisermühlendamm in Wien geklärt werden. Der eigene Sohn soll gemeinsam mit einem Komplizen sowie mit Maske und Pistole die Mutter überfallen haben. Sie flüchteten lediglich mit mehreren geringwertigen Gegenständen.

Der 18-Jährige hatte sich am 12. Jänner mit einem 23-Jährigen vor dem Mehrparteienhaus getroffen, um einen Raub auf seine Mutter zu begehen. Als die Frau öffnete, kam es zur Auseinandersetzung zwischen dem maskierten Sohn und der Mutter. Sie flüchteten mit mehreren Gegenständen. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen die beiden Männer. Der 18-Jährige wurde am 20. Jänner in Wien-Favoriten und sein Komplize am 2. Februar in Wien-Landstraße festgenommen.

Beide zeigten sich voll geständig. Als Motiv gaben die beiden mutmaßlichen Täter an, dass sie Geld aus der Wohnung stehlen wollten. Sie sitzen jetzt in U-Haft.