Supermarktfilialleiter in Wien attackiert: 2 Festnahmen

Zwei Männer im Alter von 22 und 26 Jahren sollen am Freitagnachmittag in einem Supermarkt in der Rechten Wienzeile im 4. Wiener Bezirk den Filialleiter bedroht und angegriffen haben. Nach Angaben der Polizei wurden die beiden Tatverdächtigen kurz nach ihrer Flucht festgenommen und in eine Justizanstalt überstellt. Die Staatsanwaltschaft Wien hat die Beantragung der Untersuchungshaft in Aussicht gestellt.

Eskalation nach Aufforderung zum Verlassen des Geschäfts Laut Polizeibericht forderte der 34-jährige Filialleiter die beiden Männer mit syrischer Staatsangehörigkeit am 2. Mai gegen 13:10 Uhr wiederholt auf, aufgrund ihres störenden Verhaltens das Geschäft zu verlassen. Daraufhin sollen die Männer aggressiv geworden sein, den Filialleiter am Handgelenk gepackt und mit dem Umbringen bedroht haben. Als ein Mitarbeiter die Polizei alarmierte, soll der 26-Jährige gegen die Eingangstür getreten haben, wodurch das Glas der Schiebetür zerbrach. Zudem habe er unbezahlte Waren zu Boden geworfen. Der 22-jährige Tatverdächtige soll den Filialleiter von hinten umklammert und ihm zwei Faustschläge gegen die Rippen versetzt haben.