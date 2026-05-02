Falsche Polizisten in Wien: 62-Jährige lockt Betrüger in Falle

Eine 62-jährige Frau hat in Wien-Alsergrund einen schweren Betrug durch den sogenannten Polizisten-Trick verhindert. Der Mann versuchte am Freitag die Frau davon zu überzeugen, dass sie im Visier einer Diebesbande stehe und forderte sie dazu auf, ihr gesamtes Bargeld und ihren Schmuck in einer Tasche vor ihrer Wohnungstüre abzustellen. Sie verständigte aber stattdessen die Polizei, die den Verdächtigen festnahm, berichtetete die Exekutive.

Die Frau erhielt die ersten Anrufe des angeblichen Polizisten am Freitagnachmittag. Die 62-Jährige schöpfte Verdacht und verständigte während des Telefonats über den Gehörlosen-Notruf (0800 133 133) per SMS die Polizei. Beamte des Landeskriminalamts Wien konnten daraufhin einschreiten und den 26-jährigen Verdächtigen, der zur Abholung der Wertgegenstände erschien, im Wohnhaus festnehmen.

Der Frau entstand kein finanzieller Schaden. Gegen den Mann, einen polnischen Staatsbürger, wurde Anzeige wegen des Verdachts des versuchten schweren Betrugs im Rahmen einer kriminellen Vereinigung erstattet.