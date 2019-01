Wie Wien um internationale Firmen wirbt

Peter Hanke spielt gedankenverloren mit seinem goldenen Siegelring. Krawatte und Stecktuch sind penibel aufeinander abgestimmt. Und nur das Lächeln sitzt noch ein bisschen perfekter als der Anzug.

Gleich wird der Wiener Wirtschaftsstadtrat von Philip Young empfangen. Vor wenigen Jahren hat das Wirtschaftsmagazin Forbes Young auf seine renommierte Liste der „30 unter 30“ gesetzt. Heute leitet er die Abteilung für „Strategic Policy Delivery“ bei „Digital Catapult“ in London. Das Unternehmen vernetzt Start-ups mit Industrie und Forschern, um die Entwicklung digitaler Technologien voranzutreiben.

Als Young um die Ecke biegt, prallen Welten aufeinander. Hankes Wiener Delegation hat sich herausgeputzt. Young wirkt im blau-grauen Pullover, in den er den Kragen des Hemds gestopft hat, eher wie ein BWL-Student. 90 Minuten lang wird er erzählen, wie Innovation gedeihen kann. In Youngs Welt will die Delegation, der auch die Spitzen der Wiener Wirtschaftskammer angehören, eintauchen.