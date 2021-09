Wie sich die Wiener Linien künstliche Realität zu Nutze machen

Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) sind für viele Menschen abstrakte Begriffe – Technologien, die noch weit in der Zukunft liegen. Bei den Wiener Linien wird seit 2019 geforscht, um möglichst bald täglich davon Gebrauch zu machen. Am Donnerstag präsentierten verschiedene Beteiligte in der Hauptwerkstätte der Wiener Linien diese neuen Technologien.

Bei VR wird die reale Welt komplett ausgeblendet, man befindet sich im virtuellen Raum. Diese Technologie soll vor allem bei Trainings eingesetzt werden. Um einen Stromabnehmer bei U-Bahnen zu montieren sind 61 Handgriffe nötig. Jeder davon muss sitzen, um die Sicherheit der Fahrgäste gewährleisten zu können. Daher können die Arbeiter der Wiener Linien solche Abläufe virtuell üben.

AR bezeichnet hingegen die computergestützte Ergänzung der Realität durch virtuelle Elemente. Verwendet wird diese Technologie in Zukunft beim realen Durchführen von Arbeitsschritten. Anweisungen werden durch entsprechende Brillen in das Sichtfeld des Benutzers projiziert. Somit sind die Hände frei zum Arbeiten und Abläufe werden sicherer.

Die Wiener Linien wollen VR- und AR-Technologien in Zukunft für Sicherheitsschulungen, Wartungen und (Lehrlings-)Ausbildung verwenden.