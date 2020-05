Wie oft Blutproben vertauscht werden

Im Verhältnis zur Anzahl der Blutproben, die ständig genommen werden, passieren Verwechslungen äußerst selten", erklärt Herbert Stekel, Vorstand des Instituts für Laboratoriumsmedizin am AKH Linz. "Wenn ein Spital täglich 1000 Proben nimmt, passiert durchschnittlich alle zehn Tage ein Fehler", zitiert er internationale Studien. Doch nicht jeder Fehler hat auch Konsequenzen: "Etwa ein Mal im Jahr hat er Folgen, alle fünf Jahre hat so etwas riskante Konsequenzen für den Patienten."



Warum werden Blutproben überhaupt vertauscht? "Zu 99 Prozent passiert das bei der Abnahme des Blutes - die Probe wird falsch etikettiert oder die Identifikation des Patienten ist nicht zweifelsfrei." Laborinterne Verwechslungen seien äußerst selten.



In den meisten Fällen würde eine Verwechslung auffallen - entweder, weil Werte angegeben werden, die gar nicht angefordert wurden oder der Arzt zweifelt die Ergebnisse an, weil die Werte nicht zum Krankheitsbild passen. Dann wird einfach eine weitere Blutabnahme angeordnet.



Laut Stekel gibt es allerdings auch eine Dunkelziffer: "Wenn die Proben von zwei Patienten mit normalen Werten vertauscht werden, fällt das nicht auf." Folgenreich wird es, wenn ein falsches Ergebnis zu einer Fehldosierung von Medikamenten führt. "Das kann sogar lebensgefährlich werden."