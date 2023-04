Wie man beim Eierpecken siegt: Mit Wissenschaft und Omas Schummeleien

4. Die gekonnte Abwehrstrategie

Wir machen uns das Wissen des Angreifers zunutze – und umfassen das Ei mit der gesamten Hand und üben gleichmäßigen, nicht übermäßigen Druck aus. (Erneut: Wer ein kleines Ei gewählt hat, ist im Vorteil.) Um zu verhindern, dass der Angreifer unsere empfindliche Flanke trifft, lassen wir nur das oberste Spitzerl des Eis herausschauen – und verringern damit die Angriffsfläche.

Die Großmutter setzte genau hier an: Sie überließ dem Gegner (vermeintlich) großzügig den ersten Angriff, um ihn zu übertölpeln: Denn im Moment des Schlags fokussiert der Angreifer kurz nur auf sein eigenes Tun, alles geht plötzlich sehr schnell und die Lage wird unübersichtlich. In genau dieser Millisekunde schob sie den Daumen leicht und kaum merkbar in Richtung Eierspitze – gerade einmal so, dass die Wucht des Aufpralls vom Finger und nicht vom Ei abgefangen wurde.

Trifft das Ei gar auf das Gelenk des Daumens, steht die Chance gut, dass sich letzteres im Belastungstest durchsetzt. Das kann mitunter etwas wehtun, aber da müssen Sie jetzt durch.

Eine zweite Option: Wir wagen einen Entlastungsangriff. Heißt: Wir warten nicht wehrlos, bis der Angreifer sein Ei auf uns niederdonnern lässt, sondern schlagen zeitgleich (!) mit ihm zu – mit einer kurzen, ruckartigen Bewegung von unten nach oben versuchen wir, unsere Spitze in seine Seite zu rammen. Da er – anders als wir – das Ei zumeist nicht völlig umfasst hält, bietet er uns seine verwundbaren Stellen dar.

Beides ist freilich verboten. Man muss aber erstmal erwischt werden. Wer die Bewegungen gut einübt, kann sie nahezu unbemerkt ausführen.

Übrigens, einen Nachteil hat es, ständig zu gewinnen: Angeschlagene Eier, die man gleich essen kann, haben dann nur die anderen.